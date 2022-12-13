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Пушилин рассказал о военных потерях ВСУ на угледарском направлении

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Врио главы ДНР оценил ситуацию на линии фронта на СВО.

Временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики Денис Пушилин рассказал о потерях личного состава Вооруженных сил Украины на угледарском направлении. В эфире проекта "Соловьев live" российский чиновник уточнил, что при попытке прорвать оборону и провести разведку боем противник лишился 30 бойцов и несколько единиц военной техники. Эксперт пояснил, что данное направление специальной военной операции остается важным для страны. Ситуация на участке остается полностью под контролем российских сил.

Попытки противника прощупать, пойти в разведку боем на наши подразделения накануне не увенчались успехом. Противник потерял порядка 30 боевиков, потерял несколько единиц техники.

Денис Пушилин, врио главы ДНР

Пушилин признался, что визит Путина в Мариуполь стал неожиданным.

Фото и видео: Вконтакте / Соловьев Live

Теги: всу, денис пушилин, днр, соловьёв live, угледарское направление
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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