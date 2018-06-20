Видео: поезд сбил нерешительного водителя во Флориде

Он заехал на рельсы и долго думал, переехать ли ему железнодорожный пусть.

В середине текущей недели поезд снес машину на железнодорожном переезде в городе Орландо, который находится в штате Флорида. Кадры с камер видеонаблюдения обнародовала местная полиция.

Сначала водитель заехал на рельсы под закрывающийся шлагбаум, потом некоторое время стоял в нерешительности и все-таки решил проехать через железнодорожный путь. В этот момент в него на полной скорости врезался поезд.

Водитель автомобиля получил множественные травмы и был доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

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Фото и видео: Orlando Police​​​​​​​/ Twitter