Видео: поезд сбил нерешительного водителя во Флориде

В середине текущей недели поезд снес машину на железнодорожном переезде в городе Орландо, который находится в штате Флорида. Кадры с камер видеонаблюдения обнародовала местная полиция.
Сначала водитель заехал на рельсы под закрывающийся шлагбаум, потом некоторое время стоял в нерешительности и все-таки решил проехать через железнодорожный путь. В этот момент в него на полной скорости врезался поезд.
Водитель автомобиля получил множественные травмы и был доставлен в больницу в тяжелом состоянии.
Ранее на Piter.TV: "Сапсан" насмерть сбил 20-летнего юношу на станции Тосно.
Фото и видео: Orlando Police/ Twitter
Оставить комментарий