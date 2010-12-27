"Сапсан" насмерть сбил 20-летнего юношу на станции Тосно

Машинист пытался экстренно остановить поезд, однако все попытки оказались тщетны.

В Ленинградской области 20-летнего молодого человека, переходящего железнодорожные пути в неположенном для того месте, сбил электронный поезд "Сапсан". Исход оказался смертельным, сообщают в сетевом издании "Невские Новости".

Известно, что молодой человек не был гражданином Российской Федерации. Также по словам сотрудников правоохранительных органов, машинист пытался экстренно остановить поезд, однако все попытки оказались тщетны.

Трагедия случилась вчера, 4 марта, примерно в 21:30 по Московскому времени.

Прибывшие на место сотрудники транспортной полиции выяснили, что погибший - 20-летний гражданин одной из стран ближнего зарубежья. Он приехал на станцию Тосно на электричке, затем спрыгнул на железнодорожные пути, чтобы перейти на другую сторону. В этот момент его сбил поезд. Машинист применил экстренное торможение, однако столкновения было уже не избежать.

Источник: сетевое издание "Невские Новости"