Грибники обнаружили снежную змею в лесах Ленобласти

Под Тосно жители продолжают искать грибы, но им попадаются совершенно другие находки

В лесах Ленинградской области даже после окончания грибного сезона не утихает активность. В группе "Грибы и грибники СПб" в соцсети "ВКонтакте" опубликовали интересную фотографию очередного урожая, только без грибов... Почти настоящая змея, но только из снега. Видно, что слеплена с заботой.

"В зимнем лесу, Тосненский район. Снежная змея", — поделилась фотографией подписчица ВК-сообщества.

Отметим, что опасаться жителям Ленинградской области и Санкт-Петербурга не о чем. Змеи хоть и спят по-разному зимой, но от двух до четырёх месяцев. В это время они не только не едят, но и не проявляют никакой активности.

Фото: ВКонтакте / "Грибы и Грибники СПб" (Светлана Банкова)