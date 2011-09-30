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Вчера, 22:55
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На дачный участок в Волосовском районе Ленобласти заползла змея

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В этой ситуации все разрешилось благополучно.

На дачном участке в Волосовском районе Ленобласти местные жители заметили змею. Об этом 28 июня рассказали в пресс-службе Росприроднадзора по Северо-Западу. 

Отмечается, что змею вовремя заметили, однако хозяева не успели приступить к сбору клубники. В этой ситуации все разрешилось благополучно. 

Незваная гостья обнаружила дырку в сетке, через которую покинула укромное место, которое таковым перестало быть. В этот момент владельцы участка находились на безопасном расстоянии, а змея скрылась в лесу, примыкающем к участку.

Пресс-служба Росприроднадзора по Северо-Западу

Ранее в ведомстве жителей Петербурга и Ленобласти призвали проявлять осторожность на дачных участках из-за активности змей, которые могут обосноваться в строительном мусоре, среди навала досок, в компостных кучах, в зарослях крапивы или высокой травы. Так, важно содержать территорию в чистоте: не оставлять мусор и скашивать высокую траву.

Видео, фото: пресс-служба Росприроднадзора по Северо-Западу

Теги: змеи ленобласти, северо-западное региональное управление росприроднадзора
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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