В петербургской школе появился класс Росприроднадзора

Профильный 10 класс объединил детей, неравнодушных к экологическим вопросам.

Заместитель председателя комитета по природопользованию Петербурга Андрей Самусевич поучаствовал в торжественной линейке школы №174, в которой открылся класс Росприроднадзора. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Профильный 10 класс объединил детей, неравнодушных к экологическим вопросам и заинтересованных в получении расширенных знаний.

Многим из вас обучение в экологическом классе поможет сделать выбор профессии, – знания, полученные в экологическом классе обязательно пригодятся вам по жизни, а ваше ответственное отношение к окружающей среде поможет сохранить природу и нашу землю для будущих поколений. Думаю, что для учащихся экологического класса будет интересно не только принять участие в экологических мероприятиях, организованных комитетом, но и предложить свои идеи. Андрей Самусевич, председатель комитета по природопользованию Петербурга

Программы и мероприятия в этом классе будут проводить сотрудники Росприроднадзора по Северо-Западу и Петербургского политехнического университета.

Ранее на Piter.TV: в День знаний в Петербурге открылись 25 школ.

Фото: пресс-служба комитета по природопользованию Петербурга