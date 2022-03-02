  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В День знаний в Петербурге открылись 25 школ
Сегодня, 14:08
101
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

В День знаний в Петербурге открылись 25 школ

0 0

В открытии одной из них поучаствовал глава города.

В Петербурге 2 сентября начали работу 25 новых школ. Глава города открыл одну из них – в Невском районе, рассказали в пресс-службе Смольного. 

Губернатор Северной столицы открыл здание школы №717 на улице Дыбенко. В нем будут учиться более 1,6 тыс. учеников. Всего в городе учебный год стартовал для 60 тыс. школьников. В целом в этом году введут 37 школ – столько в Петербурге не сдавали более 50 лет. 

Школа сделана по нашему петербургскому стандарту. Она оснащена современным оборудованием. Здесь два бассейна, спортивный зал, большой стадион, лаборатории по химии, физике, биологии. <..> Мы сделали все, чтобы уже в школе вы могли попробовать разные профессии.

Губернатор Петербурга 

В учреждении есть залы хореографии, гимнастики, большой актовый зал, мастерские по инженерии, IT направлениям.

Ранее на Piter.TV: школьников и студентов в Смольном поздравили с Днем знаний. 

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер) 

Теги: день знаний, новые школы
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии