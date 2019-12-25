Жителей Петербурга и Ленобласти просят проявлять осторожность на дачных участках из-за активности змей

Если повстречали змею, то не следует приближаться к ней, размахивать руками в надежде, что это ее отпугнёт.

СЗМУ Росприроднадзора просит жителей Петербурга и Ленобласти проявлять осторожность на дачных участках из-за сезонной активности змей.

На дачных участках змеи могут обосноваться в строительном мусоре, среди навала досок, в компостных кучах, в зарослях крапивы или высокой травы. Для того, чтобы сократить количество случае встречи со змеей на дачном участке важно содержать территорию в чистоте: не оставлять мусор и скашивать высокую траву. СЗМУ Росприроднадзора

При этом отмечается, что змеи избегают человека и нападают только в том случае, если чувствуют опасность. Спровоцировать укус можно, если случайно наступить на животное, не заметив, либо дотронуться рукой во время работ на приусадебном участке.

Если повстречали змею, то не следует приближаться к ней, размахивать руками в надежде, что это ее отпугнёт. Необходимо медленно отступить назад и змея сама покинет территорию в поисках укромного места.

Если змея все-таки напала необходимо обратиться к врачу, который окажет квалифицированную помощь и введет пострадавшему противоядие.

На прошлой неделе в Волхове мужчина оказался в реанимации после укуса змеи.

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Фото: pxhere