В квартире в Купчино обнаружили летучую мышь

В Петербурге встречаются как минимум семь видов летучих мышей.

Петербурженка в своей квартире в Купчино обнаружила летучую мышь. Об этом 31 июля рассказали в пресс-службе Росприроднадзора по Северо-Западу.

По случаю в управлении напомнили, как действовать, если рукокрылое повстречалось в квартире. Представители этого отряда могут мигрировать, попасть в жилую застройку, спутав ориентиры, или в поисках убежища от какой-либо опасности.

Если в квартиру залетела летучая мышь, следует надеть плотные перчатки, дождаться момента, когда животное успокоится, и накрыть полотенцем. Затем посадить в коробку и выпустить на улицу, если погода теплая и животное не ранено. Желательно выпускать животное в естественную среду в ночное время. Пресс-служба Росприроднадзора по Северо-Западу

Отмечается, что летучая мышь может быть переносчиком различных заболеваний. При укусе необходимо обработать рану антисептиком и обратиться к врачу.

В Петербурге встречаются как минимум семь видов летучих мышей, среди которых – ночница Брандта, усатая ночница, прудовая и водяная ночницы, рыжая вечерница, нетопырь Натузиуса, двухцветный кожан. Большая вероятность увидеть животное у посетителей парка Сергиевка и Южно-Приморского парка, жителей Лисьего Носа, Дудергофских высот, поселков Серово и Комарово.

Ранее петербуржцам и жителям Ленобласти рассказали, что делать при встрече с медведем.

Фото: pxhere (носит иллюстративный характер)