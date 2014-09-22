Одна из жительниц решила сама поймать животное.

Жильцов одного из домов в центре Москвы перепугала летучая мышь. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на источник.

Отмечается, что летучую мышь обнаружили в квартире дома по Мукомольному проезду. Оттуда животное вылетело в подъезд. Из-за него жильцы не решались выйти на лестничную площадку. Одна из них решилась поймать летучую мышь своими руками, после чего вызвала специальную службу.

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Фото: Piter.tv