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Жильцов одного из домов в центре Москвы перепугала летучая мышь
Сегодня, 14:23
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Жильцов одного из домов в центре Москвы перепугала летучая мышь

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Одна из жительниц решила сама поймать животное.

Жильцов одного из домов в центре Москвы перепугала летучая мышь. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на источник.

Отмечается, что летучую мышь обнаружили в квартире дома по Мукомольному проезду. Оттуда животное вылетело в подъезд. Из-за него жильцы не решались выйти на лестничную площадку. Одна из них решилась поймать летучую мышь своими руками, после чего вызвала специальную службу.

Ранее турэксперт Мкртчян заявил о необходимости идти в суд при страховом случае.

Фото: Piter.tv

Теги: дом, летучая мышь, москва
Категории: Лента новостей, Новости России,

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