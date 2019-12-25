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Турэксперт Мкртчян заявил о необходимости идти в суд при страховом случае
Сегодня, 13:25
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Турэксперт Мкртчян заявил о необходимости идти в суд при страховом случае

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Он подчеркнул, что можно также получить от страховой компании компенсацию за моральный ущерб.

Вице-президент альянса турагентств России Алексан Мкртчян заявил о необходимости идти в суд при страховом случае. Об этом он рассказал в интервью телеканалу "360".

По словам эксперта, необходимо собрать все документы для семьи пострадавшего, чтобы те могли обратиться в суд в случае отказа страховой компании покрывать расходы. Он подчеркнул, что можно получить от компании не только потраченные деньги, но и компенсацию за моральный ущерб.

Ранее депутат Госдумы заявил о нормализации обстановки в Венесуэле на фоне протестов.

Фото: Piter.tv

Теги: мнение эксперта, отдых, страхование, суд
Категории: Лента новостей, Новости России,

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