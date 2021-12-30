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Мужчина отморозил руки и ноги после шестичасовой игры в снежки в Петербурге
Сегодня, 20:58
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Мужчина отморозил руки и ноги после шестичасовой игры в снежки в Петербурге

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Он находится в удовлетворительном состоянии. 

В понедельник, 21 февраля, в больницу с сильным обморожением доставили петербуржца. Он на протяжении шестичасов играл в снежки, передает "78.ru" со ссылкой на источник в правоохранительных органах. 

В НИИ скорой помощи им. Джанелидзе медики установили, что у 46-летнего мужчины обморожение верхних и нижних конечной, а также промежности второй и третьей степени. Он находится в удовлетворительном состоянии. 

Ранее мокрый снег, дождь и гололедица ожидаются в Петербурге 22 февраля.

Фото: pixabay
 

Теги: нии им джанелидзе, обморожение, снежки
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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