Мужчина отморозил руки и ноги после шестичасовой игры в снежки в Петербурге

Он находится в удовлетворительном состоянии.

В понедельник, 21 февраля, в больницу с сильным обморожением доставили петербуржца. Он на протяжении шестичасов играл в снежки, передает "78.ru" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В НИИ скорой помощи им. Джанелидзе медики установили, что у 46-летнего мужчины обморожение верхних и нижних конечной, а также промежности второй и третьей степени. Он находится в удовлетворительном состоянии.

Ранее мокрый снег, дождь и гололедица ожидаются в Петербурге 22 февраля.

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