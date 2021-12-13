Мокрый снег, дождь и гололедица ожидаются в Петербурге 22 февраля

Во вторник, 22 февраля, в Петербурге ожидается облачная погода. Ночью пройдет снег, местами сильный, днем выпадут осадки в виде мокрого снега и дождя. Об этом стало известно Piter.TV.
Температура воздуха ночью составит -1…+1 градус, днем 0…+2. Ветер ночью подует с востока, юго-востока со скоростью 6-11 м/с, днем переменный с порывами 2-6 м/с. Атмосферное давление ночью будет слабо понижаться, днем повышаться.
Ранее мы писали, что в Петербург прилетали стаи свиристелей.
Фото: pexels.com
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