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В Петербург прилетали стаи свиристелей

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Они лакомились прошлогодними ягодами.

В воскресенье, 20 февраля, стая свиристелей прилетала в Приморский район Петербурга поесть боярышник. Об этом в сообществе "Птицы Спб и России" рассказал фотограф Антон Кубышкин.

Еще буквально пару месяцев назад думал, что увидеть свиристелей – это должно очень повезти. Раньше я и, правда, видел очень маленькие стайки.

Антон Кубышкин, фотограф

На этот раз стая была огромной, они все с удовольствием поглощали ягоды, оставшиеся с прошлого года.

Ранее стало известно, когда перелетные птицы вернутся в Петербург.

Фото и видео: ВКонтакте / Птицы СПб и России (Антон Кубышкин)

Теги: птицы, свиристели
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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