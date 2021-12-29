В Петербург прилетали стаи свиристелей

В воскресенье, 20 февраля, стая свиристелей прилетала в Приморский район Петербурга поесть боярышник. Об этом в сообществе "Птицы Спб и России" рассказал фотограф Антон Кубышкин.
Еще буквально пару месяцев назад думал, что увидеть свиристелей – это должно очень повезти. Раньше я и, правда, видел очень маленькие стайки.
Антон Кубышкин, фотограф
На этот раз стая была огромной, они все с удовольствием поглощали ягоды, оставшиеся с прошлого года.
Ранее стало известно, когда перелетные птицы вернутся в Петербург.
Фото и видео: ВКонтакте / Птицы СПб и России (Антон Кубышкин)
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