В Петербург прилетали стаи свиристелей

Они лакомились прошлогодними ягодами.

В воскресенье, 20 февраля, стая свиристелей прилетала в Приморский район Петербурга поесть боярышник. Об этом в сообществе "Птицы Спб и России" рассказал фотограф Антон Кубышкин.

Еще буквально пару месяцев назад думал, что увидеть свиристелей – это должно очень повезти. Раньше я и, правда, видел очень маленькие стайки. Антон Кубышкин, фотограф

На этот раз стая была огромной, они все с удовольствием поглощали ягоды, оставшиеся с прошлого года.

Ранее стало известно, когда перелетные птицы вернутся в Петербург.

Фото и видео: ВКонтакте / Птицы СПб и России (Антон Кубышкин)