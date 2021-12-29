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Стало известно, когда перелетные птицы вернутся в Петербург
Сегодня, 17:37
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Стало известно, когда перелетные птицы вернутся в Петербург

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Большинство из них горожане не увидят в феврале.

Из-за потепления перелетные птицы могут вернуться раньше в Северную столицу, чем в прошлой зимой. Когда ждать первых пернатых в Петербурге, рассказала орнитолог Наталья Иовченко "Невским Новостям".

Несмотря на температурный рекорд зимы, который установили гидрометеорологи 15 февраля, птицы возвращаться в родные края не спешат. Большинство из них горожане не увидят в феврале. Ждать возвращения представителей фауны стоит в начале весны. 

Ранее на Piter.tv: в Ленинградском зоопарке горожане смогут понаблюдать за прогулкой песца Ивана по зверинцу.

Фото: Pexels

Теги: орнитология, потепление, птицы
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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