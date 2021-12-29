В Ленинградском зоопарке горожане смогут понаблюдать за прогулкой песца Ивана по зверинцу

Посетителей попросили не подходить близко к животному.

По субботам и воскресеньям в Ленинградском зоопарке специалисты будут выгуливать песца Ивана по территории зверинца. Посетителям предлагают понаблюдать за поведением полярной лисицы. Об этом сообщили накануне, 18 февраля, в группе учреждения в соцсети "ВКонтакте".

Сейчас Ваня носит на себе роскошную зимнюю шубку, и на него вдвойне приятно посмотреть. Пресс-служба Ленинградского зоопарка

Гостей зверинца попросили не подходить слишком близко к песцу, не кричать около него и не пугать зверька. Подопечного будет выгуливать сотрудник зоопарка с 14:00 до 14:30.

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Фото: ВКонтакте, Ленинградский зоопарк