Сегодня на улице оказалось солнечно и достаточно тепло, чтобы предложить обезьянам выйти на их первую недолгую прогулку в уличных вольерах.

Обезьяны Ленинградского зоопарка чуют приближение весны. Об этом рассказали сотрудники зоопарка.

Мы предлагаем вам зарядиться атмосферой приближающейся весны! Сегодня на улице оказалось солнечно и достаточно тепло, чтобы предложить нашим обезьянам выйти на их первую недолгую прогулку в уличных вольерах в этом году. Ленинградский зоопарк

Папа семейства черных макак Джордж первым спустился к снегу, за ним последовали и остальные любопытные домочадцы. Белорукие гиббоны держались рядышком и не спускались с канатов и балок: они не очень любят сырость и снег.

Ранее в Ленинградском зоопарке родился ленивец.

Видео: ВКонтакте / Ленинградский зоопарк