Змея укусила девочку в Волховском районе

Жертвой укуса ядовитой змеи в Ленобласти стала несовершеннолетняя девочка.

15 июля в Волховскую районную больницу доставили несовершеннолетнюю девочку, пострадавшую от укуса ядовитой змеи. Сообщается, что 15-летняя школьница встретилась с пресмыкающимся возле деревни Алексино Волховского района, обстоятельства инцидента неизвестны. Пострадавшая была помещена в реанимацию, ей была введена сыворотка против яда, но состояние оценивается как тяжелое.

Волховский район вместе с Лужским и Кингисеппским считается в Ленобласти самым "змеиным": большая часть столкновений с ядовитыми гадами происходит именно здесь, хотя количество таковых происшествий невелико. В Ленинградской области водятся три вида змей: гадюки, ужи и медянки, среди которых самая опасная и многочисленная - обыкновенная гадюка. Она бывает серой, кирпично-рыжей, светло-коричневой и серо-голубоватой, чаще с тёмным зигзагом вдоль спины, хотя встречаются и чисто чёрные особи.

Ранее в Гатчинском районе ребенок оказался в реанимации после укуса змеи.

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