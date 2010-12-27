В Тихвине пройдет XХ Открытый фестиваль джазовой музыки "Сентябрь в Тихвине"

Фестиваль будет проходить сразу на 4 сценических площадках: во Дворце культуры им. Н.А. Римского-Корсакова и Тихвинский районном Доме культуры, в концертном зале детской школы искусств им. Н.А. Римского-Корсакова и на фестивальной площадке под открытым небом в парке "Эрувиль Сен-Клер".

С 13 по 15 сентября в Тихвине пройдет XХ Открытый фестиваль духовой и джазовой музыки "Сентябрь в Тихвине".

Фестиваль будет проходить сразу на 4 сценических площадках: во Дворце культуры им. Н.А. Римского-Корсакова и Тихвинский районном Доме культуры, в концертном зале детской школы искусств им. Н.А. Римского-Корсакова и на фестивальной площадке под открытым небом в парке "Эрувиль Сен-Клер".

Музыкальных гурманов ждут встречи с Биг-бэндом Санкт-Петербургского музыкального училища им. М.П. Мусоргского под управлением Сергея Богданова, квартетом московской певицы Алины Ростоцкой, музыкантами питерской группы "Свит Хот Джаз Бэнд" и звездным, мастеровитым архангельским арт-квартетом гитариста Тима Дорофеева.

На фестивальных площадках будет звучать классическая и эстрадная духовая музыка в исполнении учащихся детских школ искусств из Санкт-Петербурга, Тихвина и Бокситогорска, духовых оркестров Великого Новгорода и Тихвина.

Прямую трансляцию гала-концерта участников фестиваля, который состоится 14 сентября, можно будет посмотреть на официальном сайте тихвинского Дворца культуры им. Н.А. Римского-Корсакова.

Источник: пресс-служба ЛО