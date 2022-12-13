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Видеоблогер Эльдар Джарахов назвал возможную причину смерти рэпера Yung Trappa
Сегодня, 15:12
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Видеоблогер Эльдар Джарахов назвал возможную причину смерти рэпера Yung Trappa

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Месяц назад Владислав Ширяев (Yung Trappa) вышел из тюрьмы. Он планировал в конце февраля выступить на концерте в Москве. 

В петербурге умер 27-летний хип-хоп-исполнитель Yung Trappa. Музыкант скончался от остановки сердца. В момент смерти он находился дома с родными. Об этом сообщили на портале Lenta.ru. 

Блогер Эльдар Джарахов посвятил Yung Trappa целый пост в Telegram. В нем он намекнул на возможные причины смерти рэпера. 

 Употребление наркотиков или, как в моём случае, езда пьяным на байке — это игра в русскую рулетку, в которой ты рано или поздно проиграешь. Берегите себя. YT RIP. Соболезную семье и близким.

Эльдар Джарахов, блогер

Однако следы наркотиков и каких-либо веществ в квартире мужчины не обнаружили.

Добавим, что месяц назад Владислав Ширяев (Yung Trappa) вышел из тюрьмы. Он планировал в конце февраля выступить на концерте в Москве. 

Известно, что в СИЗО молодой человек попал за изнасилование и насильственные действия сексуального характера. От его действий пострадала студентка Университета промышленных технологий и дизайна. Сотрудники полиции установили, что подсудимый угрожал одной из жертв.

Фото: @official_yung_trappa

Теги: умер рэпер yung trappa, эльдар джарахов
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Картина дня,

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