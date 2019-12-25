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Рэпера Yung Trappa задержали в Ленобласти по подозрению в изнасиловании
Сегодня, 9:05
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Рэпера Yung Trappa задержали в Ленобласти по подозрению в изнасиловании

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Мужчина отдыхал в коттедже со своей знакомой, которая и позвонила в полицию.

Первокурсница одного из петербургских вузов обвинила рэпера Yung Trappa в изнасиловании. Мужчину задержали в Выборгском районе Ленобласти. Об этом Piter.TV узнал от источника в правоохранительных органах.

18-летняя девушка позвонила в экстренные службы 1-го ноября. По ее словам, музыкант совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера с применением физической силы. Молодые люди отдыхали в арендованном доме в поселке Подборовье.

Правоохранители прибыли на место через пару часов и задержали подозреваемого. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

Настоящее имя рэпера — Владислав Ширяев. Он стал известен после Versus Battle с Федуком. В феврале этого года молодой человек вышел из колонии после срока за незаконное приобретение или хранение наркотиков. 

Фото: Instagram / @official_yung_trappa

Теги: изнасилование, рэпер
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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