В Петербурге умер 27-летний рэпер Yung Trappa

По данным издания, Владислав Ширяев не проснулся. Следы наркотиков и каких-либо веществ в квартире не обнаружили.

Стало известно, что 27-летний рэпер Yung Trappa (Владислав Ширяев) умер 3 февраля в квартире на Дровяной улице в Петербурге. Об этом пишут "Невские новости".

По данным издания, Владислав Ширяев не проснулся. Следы наркотиков и каких-либо веществ в квартире не обнаружили.

Напомним, в ноябре 2021 года его обвинили в изнасиловании двух 18-летних девушек. Следствие считает, что музыкант снял коттедж в Ленобласти, где и совершил преступление в отношении знакомых девушек. Сотрудники полиции установили, что подсудимый угрожал одной из жертв.

Ранее против рэпера Yung Trappa завели два уголовных дела. О задержании Владислава Ширяева стало известно днем 2 ноября.

Фото: Вконтакте / YUNG TRAPPA