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В Петербурге умер 27-летний рэпер Yung Trappa
Сегодня, 18:49
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В Петербурге умер 27-летний рэпер Yung Trappa

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По данным издания, Владислав Ширяев не проснулся. Следы наркотиков и каких-либо веществ в квартире не обнаружили.

Стало известно, что 27-летний рэпер Yung Trappa (Владислав Ширяев) умер 3 февраля в квартире на Дровяной улице в Петербурге. Об этом пишут "Невские новости"

По данным издания, Владислав Ширяев не проснулся. Следы наркотиков и каких-либо веществ в квартире не обнаружили.

Напомним, в ноябре 2021 года его обвинили в изнасиловании двух 18-летних девушек. Следствие считает, что музыкант снял коттедж в Ленобласти, где и совершил преступление в отношении знакомых девушек. Сотрудники полиции установили, что подсудимый угрожал одной из жертв.

Ранее против рэпера Yung Trappa завели два уголовных дела. О задержании Владислава Ширяева стало известно днем 2 ноября.

Фото: Вконтакте /  YUNG TRAPPA

Теги: рэпер
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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