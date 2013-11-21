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Против рэпера Yung Trappa завели два уголовных дела

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О задержании Владислава Ширяева стало известно днем 2 ноября.

Вечером во вторник, 2 ноября, появились подробности задержания рэпера Yung Trappa. В пресс-службе следственного управления СК России по Ленинградской области сообщили, что в отношении исполнителя завели два уголовных дела.

Следственным отделом по городу Выборг следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ленинградской области задержан 26-летний мужчина по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 131 УК РФ (Изнасилование) и по 2 эпизодам ч. 1 ст. 132 (Насильственные действия сексуального характера).

указано в сообщении

По данным следствия, в ночь с 31 октября на 1 ноября 2021 года подозреваемый находился в одной из комнат коттеджа в поселке Подборовье (Выборгский район Ленобласти), где совершил преступления против половой неприкосновенности в отношении двух 18-летних девушек.

Отмечается, что следствие будет ходатайствовать об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.

Yung Trappa, он же Владислав Ширяев, задержали сегодня, 2 ноября.  Он стал известен после Versus Battle с Федуком. В феврале рэпер отсидел срок за незаконное приобретение или хранение наркотиков. 

Видео: СК России по Ленинградской области

Теги: yung trappa, владислав ширяев, изнасилование, петербург
Категории: Картина дня, Новости Ленинградской области, Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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