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Видео: во дворе на Энгельса образовалась пробка

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В целом дорожно-транспортная ситуация в городе оценивается на 2 балла.

Вечером 30 апреля в одном из дворов на севере Петербурга образовалась пробка. Местный житель заметил под своими окнами вериницу машин. Он опубликовал видео в социальных сетях.

"Пробку" заметили на проспекте Энгельса, номер дома не уточняется. Петербуржцы предположили, что таким образом горожане решили избежать затора при поездке на дачу, однако попали в другую. Плотное движение сейчас наблюдается на КАД от Выборгского шоссе до развязки с Энгельса. 

В Смольном назвали условие для поездки на дачу в область. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в первый день мая на КАД перекроют два съезда у проспекта Энгельса. 

Видео: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / VK 

Теги: пробка
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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