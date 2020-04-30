Видео: во дворе на Энгельса образовалась пробка

В целом дорожно-транспортная ситуация в городе оценивается на 2 балла.

Вечером 30 апреля в одном из дворов на севере Петербурга образовалась пробка. Местный житель заметил под своими окнами вериницу машин. Он опубликовал видео в социальных сетях.

"Пробку" заметили на проспекте Энгельса, номер дома не уточняется. Петербуржцы предположили, что таким образом горожане решили избежать затора при поездке на дачу, однако попали в другую. Плотное движение сейчас наблюдается на КАД от Выборгского шоссе до развязки с Энгельса.

В Смольном назвали условие для поездки на дачу в область.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в первый день мая на КАД перекроют два съезда у проспекта Энгельса.

Видео: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / VK