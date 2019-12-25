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В первый день мая на КАД перекроют два съезда у проспекта Энгельса
Сегодня, 18:11
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nadezhda_sib

В первый день мая на КАД перекроют два съезда у проспекта Энгельса

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Речь идет о съездах №4 и №9.

На КАД на транспортной на пересечении с проспектом Энгельса полностью перекроют два съезда. Об этом предупредила пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

С 08:00 1 мая до 08:00 2 мая полностью перекроют съезд по направлению из Ленобласти с проспекта Энгельса на внутреннее кольцо КАД и с внутреннего кольца в Петербург на проспект Энгельса. Там будут вестись работы по устройству верхнего слоя дорожного покрытия из щебёночно-мастичного асфальтобетона. 

Водителей оповестят о дорожных работах с помощью дорожных знаков, ограничивающих скорость на участке и информации на табло. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что на КАД пройдут масштабные работы по замене слоя износа трассы. 

Фото: pixabay.com 

Теги: дорожные работы, кад
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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