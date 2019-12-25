На КАД пройдут масштабные работы по замене слоя износа трассы

На них выделено 717 миллионов рублей.

На Кольцевой автомобильной дороге пройдут масштабные работы по замене слоя износа - верхнего слоя дорожного покрытия трассы. Соответствующую закупку разместило ФКУ "Управление федеральных автомобильных дорог "Северо-Запад имени Н.В.Смирнова".

На проект из бюджета России выделяется более 717 миллионов рублей.

Работы проведут в 2020 и в 2021 годах. В текущем году они завершатся 2 ноября, а в следующем – 17 августа.

Строители займутся следующими участками: км 25+473 - км 77+535 (обратный ход), и км 63+470 - км 115+527 (прямой ход).

Назначение так называемого слоя износа - обеспечение необходимого сцепления автотранспорта с дорогой и защита основных слоев ее покрытия.

Как сообщало ранее Piter.tv, в Ленобласти начался ремонт дублера "Сортавалы".

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