В Ленобласти начался ремонт дублера "Сартовалы"

В прошлом году работы на трассе проводились выборочно.

Дорожники приступили к ремонту участка трассы Петербург — Запорожское — Приозерск. Об этом сообщила пресс-служба комитета по дорожному хозяйству Ленобласти.

Работы проходят по заказу ГКУ "Ленавтнадзор" на территориях поселков Скотное и Осельки, а также деревни Нижние Осельки. Там произойдет укрепление обочин, закладка двухслойного асфальта, установка новых знаков и нанесение износостойкой разметки.

В 2019 году выборочный ремонт дороги Петербург — Запорожское — Приозерск состоялся в Буграх. Кроме того, ранее была проведена работа на участке с 63 по 66 километр вблизи поселка Запорожское.

Напомним, что ремонтируемая дорога является дублером трассы "Сортавала". За год по ней проезжают примерно 3 тысячи автомобилей.

Ранее мы рассказали о том, что из-за ремонта движение на Петергофском шоссе ограничат до середины мая.

Фото: Pixabay