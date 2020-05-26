Видео: в районе ЖК Новая Охта заметили пожар

Пока непонятно, что именно горит.

Вечером во вторник, 26 мая, петербуржцы заметили столп черного дыма и поделились информацией с Piter.TV.

Как сообщает очевидец, пожар увидели со стороны КАД в районе ЖК Новая Охта. Пока неясно, что именно горит и есть ли пострадавшие.

Напомним, что почти месяц назад, 29 апреля, в пожаре в Выборгском районе погибла семья из 8 человек, шестеро – дети в возрасте до 9 лет. Выяснилось, что органы опеки посещали семью и зафиксировали, что дети проживают в неблагополучной обстановке, к тому же проводка в квартире была оголена, что является пожароопасным. Однако никаких мер предпринято не было. Сейчас начальницу отдела по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав задержали и обвиняют в халатности.

Ранее мы писали, что при пожаре в частном доме в Петродворцовом районе пострадали двое.

Видео: Piter.TV