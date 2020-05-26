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Видео: в районе ЖК Новая Охта заметили пожар

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Пока непонятно, что именно горит.

Вечером во вторник, 26 мая, петербуржцы заметили столп черного дыма и поделились информацией с Piter.TV. 

Как сообщает очевидец, пожар увидели со стороны КАД в районе ЖК Новая Охта. Пока неясно, что именно горит и есть ли пострадавшие.

Напомним, что почти месяц назад, 29 апреля, в пожаре в Выборгском районе погибла семья из 8 человек, шестеро – дети в возрасте до 9 лет. Выяснилось, что органы опеки посещали семью и зафиксировали, что дети проживают в неблагополучной обстановке, к тому же проводка в квартире была оголена, что является пожароопасным. Однако никаких мер предпринято не было. Сейчас начальницу отдела по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав задержали и обвиняют в халатности. 

Ранее мы писали, что при пожаре в частном доме в Петродворцовом районе пострадали двое.

Видео: Piter.TV

Теги: возгорание, пожар
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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