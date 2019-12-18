В Ленобласти чиновницу обвинили в смерти многодетной семьи

Начальник отдела по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав знала, что дети живут в неблагополучной семье, но не приняла меры.

Как стало известно во вторник, 26 мая, начальницу отдела по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав предъявили обвинение в халатности.

Почти месяц назад, 29 апреля, в пожаре в Выборгском районе погибла семья из 8 человек, шестеро – дети в возрасте до 9 лет. Выяснилось, что органы опеки посещали семью и зафиксировали, что дети проживают в неблагополучной обстановке, к тому же проводка в квартире была оголена, что является пожароопасным. Однако никаких мер предпринято не было.

Начальнице отдела по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав предъявили обвинения в халатности, которая повлекла смерть людей. Ее задержали.

Ранее мы писали, что участник группы Bad Balance погиб при пожаре в Петербурге.

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