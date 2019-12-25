Участник группы Bad Balance погиб при пожаре в Петербурге

Это произошло 23 мая.

Основатель и лидер групп Bad Balance и Bad B. Альянс Владислав Валов, ШЕFF, на свой странице в соцсети сообщил, что Роман Алексеев, участник группы под псевдонимом Купер, погиб при пожаре.

Валов рассказал, что пожар произошел 23 мая в Выборгском районе города. Вместе с ним погибла мать Романа, Людмила. 25 мая, в понедельник, пройдет судмедэкспертиза.

Мы не оставляем надежды, что Купер все еще жив... поделился лидер группы.

Купер – участник группы Bad Balance, бывший участник DA-108, сольный рэп артист. Начал карьеру в 90-е. В 2006 году выпустил сольный альбом "ЙЯ", также участвовал в записи трека "Питер — Я Твой" группы Bad Balance.

Ранее мы писали, что в пожаре на Северном проспекте погибли два человека.

Фото: instagram.com/sheff_badb/