Видео: в Троице-Измайловском соборе прощаются с застреленным студентом СПбГУ

Владислав Голиков учился на 1-м курсе магистратуры.

В 14:00 в Троице-Измайловском соборе началась церемония прощания с Владиславом Голиковым ― магистрантом СПбГУ. Молодого человека застрелил охранник одной из петербургских компаний в ходе конфликта.

Сейчас в соборе и около него начинают собираться люди.

Погибшему студенту было 24 года.

В университете Владислава Голикова назвали "умным, добрым, талантливым и подающим надежды студентом".

Напомним, конфликт между охранником ООО "Ресурс" и молодым человеком произошел из-за медицинской книжки. Голиков потребовал вернуть ему деньги, так как компания, по мнению клиента, свои обязательства не выполнила. Охранник выстрелил в студента из травматического оружия. Обвиняемый арестован до 4 августа.

Видео: Piter.TV