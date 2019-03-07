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Видео: стадо быков едва не задавило маленького ребенка

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Местные жители говорят, что власти должны контролировать животных, которые угрожают жизни людей.

В индийском городе Карера, штат Мадхья-Прадеш маленький мальчик чудом избежал гибели. Играя около своего дома, он оказался на пути бегущих по улице буйволов. Об этом сообщает Newsflare.

Четырехлетний Канхаии играл около дома, когда в его сторону побежало стадо буйволов. Мальчик попытался убежать от них и едва не оказался под их копытами. Несколько животных пробежали мимо, едва не зацепив ребенка. Еще несколько решили внезапно остановиться.

На помощь к испуганному Канахие прибежали прохожие, с ребенком сейчас все в порядке. Местные жители говорят, что власти должны контролировать животных, которые угрожают жизни людей.

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Фото и видео: Newsflare

 

 

Теги: буйволы, животное, опасность
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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