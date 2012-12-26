В Новосибирской области впервые объявили беспилотную опасность

Региональная РСЧС предупредила жителей об угрозе атаки БПЛА. Это первый случай в регионе. В аэропорту Толмачево ввели ограничения на приём и выпуск самолётов.

В ночь на 6 июля на территории Новосибирской области впервые была объявлена беспилотная опасность. Соответствующее предупреждение опубликовала региональная комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Жителям рекомендовали оставаться дома, укрыться в помещениях без окон с капитальными стенами и не подходить к окнам. Тем, кто оказался на улице или в автомобиле, советовали направиться в ближайшее укрытие. Позже Росавиация сообщила о временных ограничениях на приём и выпуск воздушных судов в аэропорту Новосибирска (Толмачево).

Ранее в регионе уже фиксировались случаи падения обломков БПЛА, но режим угрозы не вводился. 6 июля также объявлялась беспилотная опасность в Омской области — там впервые сбили украинский дрон, несколько аппаратов достигли северного промышленного узла.