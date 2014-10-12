Врач Илюхина рассказала о риске цистита из-за простатита у партнера

Гинеколог Татьяна Илюхина в своем Telegram-канале предупредила женщин о потенциальной опасности для здоровья, исходящей от партнеров, страдающих простатитом.
По словам врача, в ряде случаев простатит обусловлен наличием патогенных микроорганизмов, которые передаются во время половых контактов. Эти возбудители способны провоцировать у женщин развитие цистита, вагинита и цервицита.
Илюхина добавила, что в современных клинических рекомендациях четко указано: если у женщины регулярно возникают рецидивы воспалительных заболеваний в интимной зоне, проходить обследование и лечение должны оба партнера. Только при таком подходе возможно полное избавление от хронических проблем.
В ГД предлагают увеличить до 10 тыс. рублей лимит на подарки учителям.
