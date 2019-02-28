Видео: на Мебельной по сугробам скачет белая ласка

Откуда она появилась в городской черте, не понятно.

Петербуржцы смогли заснять на видео маленькую белую ласку, которая скакала по сугробам Приморского района. Видео опубликовала Лена Бельская в группе "Лахта Онлайн. Приморский район" ВКонтакте.

Животное находилось недалеко от катка "Олимпийские надежды" на Мебельной улице. Многие комментаторы обеспокоились судьбой зверька и рекомендуют автору видео сообщить о ласке в зоопарк. Ей небезопасно находиться в городе, лучше ее перевезти в заказник или потом отпустить в привычную среду обитания.

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Фото и видео: Лахта Онлайн | Приморский район/ ВК