Трехлетний мальчик получил химические ожоги на детской площадке в Приморском районе

Предположительно, все дело в распыленном содержимом перцового баллончика.

На детской площадке, расположенной у дома на Мебельной улице, трехлетний петербуржец получил химические ожоги лица и рук. По словам отца, который гулял с ребенком, он получил их после того, как ребенок скатился с детской горки, – сообщают в 78.ru.

Мальчик неудачно скатился и коснулся лицом грунта. Примерно через 10 минут после этого лицо и руки малыша покраснели. Мать пострадавшего посоветовала намазать на пораженные участки кожи бепантен и дать ребенку антигистаминное средство.

Спустя время покраснения не исчезли и родители отвезли чадо в травмпункт. Там врачи диагностировали у мальчика химические ожоги. Они не смогли определить вещество, но предположили, что кто-то мог распылить перцовый баллончик на детской площадке, что и вызывало острую реакцию кожи малыша.

Пострадавший был отпущен домой, покраснения пропали. Родители не стали дальше разбираться в ситуации.

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Видео: Piter.TV