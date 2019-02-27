"Кто-то слишком много ест": в Германии девочка попросила спасателей вытащить из люка застрявшую крысу

Крыса за зиму набрала много лишнего жира и не смогла выбраться наружу.

В Германии, в городе Бенсхай, маленькая девочка увидела застрявшую в канализационном люке крысу и позвала на помощь службу спасения животных. Специалистам оказалось непросто справиться с этой задачей и им пришлось вызывать пожарных. Видео опубликовано на канале YouTube.

Восемь спасателей прибыли спасать крысу. Они подняли крышку люка и только тогда специалисты по спасению животных смогли аккуратно вытащить из отверстия пострадавшую. За зиму крыса набрала много лишнего жира, который помешал ей выбраться наружу.

Девочка, которая увидела бедное животное, подарила спасателю Майклу Серу рисунок крысы, окружённой сердечками.

Фото: Rhein Neckar

Видео: Berufstierrettung Rhein Neckar/ Youtube