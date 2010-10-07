Видео: собака Тоби лопнула 100 воздушных шаров за 30 секунд

И попала в книгу рекордов Гиннеса.

Собака меньше, чем за минуту смогла лопнуть 100 разноцветных воздушных шаров и тем самым смогла обеспечить себе место в Книге рекордов Гиннеса 2019 года. Видео выложили на официальном Youtube-канале ведомства.

О таком умении Тоби (кличка собаки) собака узнала на одной из прогулок, когда собака увидела на заборе воздушный шар, побежала за ним, а затем лопнула. Хозяйка даже дома заполнила бассейн шарами, чтобы Тоби плавал и лопал их. Уже тогда она решила пойти на рекорд со своим верным другом.

В марте 2017 года во время тренировок пес смог лопнуть шары за 36,53 секунды, через месяц за 28,22 секунды.И вот в 2018 году он вышел на рекорд - 100 шаров за 30 секунд. Предыдущий рекорд был поставлен в 2016 году собакой по кличке Твинки, которая смогла лопнуть сотню шариков за 39,08 секунды. После такого знаменательного события хозяйка накормила вкусным стейком и устроила в его честь пижамную вечеринку.

Ранее на Piter.TV: Видео: взорвавшаяся шина отбросила маленького мальчика на несколько метров.

Фото и видео: Guinness World Records/ Youtube