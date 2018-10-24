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Вчера, 17:41
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nastya960
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Видео: взорвавшаяся шина отбросила маленького мальчика на несколько метров

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Малыш находился на руках у матери, которую из-за сильного удара также отнесло в сторону.

В центральной китайской провинции Хубэй из-за несчастного случая в автомастерской пострадал маленький ребенок. Об этом сообщают зарубежные СМИ.

Когда женщина с ребенком на руках проходила мимо насоса для накачки шин, шина взорвалась. Ее отбросило в сторону, и ребенок вылетел из рук на несколько метров. У матери остались незначительные раны, а вот ребенок серьезно пострадал и его пришлось срочно госпитализировать.

Работники магазина забыли выключить инфлятор (насос), что и привело к несчастному случаю.

Полиция

Фото и видео: World Squares/ Youtube

Теги: дети , китай , несчастный случай , ребенок , шина
Категории: Лента новостей Мировые новости

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