В Петербурге барменов оштрафовали почти на 100 тыс. рублей за продажу шаров с азотом

Обвиняемые признали вину.

Куйбышевский суд Петербурга барменов Виктора Котельникова и его помощницу Софью Францевую оштрафовал почти на 100 тыс. рублей за продажу шаров с закись азота. Об этом 28 марта рассказали в объединенной пресс-службе судов города.

Обвиняемые признали вину. Котельников заплатит штраф в размере 50 тыс. рублей, а его помощница Францевая — 45 тыс. рублей. Следствие считает, что подсудимые продавали посетителям бара "Мёд" на набережной канала Грибоедова закись азота в воздушных шарах. Торговля не отвечала требованиям безопасности жизни и здоровья.

Ранее петербуржцев попросили принести бочки и канистры для медведицы Хаарчааны. Эти предметы используются в качестве игрушек.

Фото: Piter.tv