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В Петербурге барменов оштрафовали почти на 100 тыс. рублей за продажу шаров с азотом
Вчера, 22:25
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romasdaria Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге барменов оштрафовали почти на 100 тыс. рублей за продажу шаров с азотом

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Обвиняемые признали вину.

Куйбышевский суд Петербурга барменов Виктора Котельникова и его помощницу Софью Францевую оштрафовал почти на 100 тыс. рублей за продажу шаров с закись азота. Об этом 28 марта рассказали в объединенной пресс-службе судов города. 

Обвиняемые признали вину. Котельников заплатит штраф в размере 50 тыс. рублей, а его помощница Францевая — 45 тыс. рублей. Следствие считает, что подсудимые продавали посетителям бара "Мёд" на набережной канала Грибоедова закись азота в воздушных шарах. Торговля не отвечала требованиям безопасности жизни и здоровья.

Ранее петербуржцев попросили принести бочки и канистры для медведицы Хаарчааны. Эти предметы используются в качестве игрушек.

Фото: Piter.tv

    

Теги: шары, штраф
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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