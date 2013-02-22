Коммунисты Петербурга возложили цветы к "Авроре"

Участники пришли с красными шариками.

В понедельник, 7 ноября, коммунисты Петербурга, члены общественного движения "Левый фронт", ЛКСМ и незарегистрированной Революционной рабочей партии обрались у крейсера "Аврора". Они возложили цветы по случаю дня Октябрьской революции.

На сайте петербургского отделения КПРФ участников просили воздержаться от использования флагов, однако некоторые все же их принесли, пишет "Ъ-СПб". До начала возложения цветов полицейские проверяли документы у участников, которые принесли с собой прозрачные мешки с красными шарами.

Фото: Telegram / С красной строки