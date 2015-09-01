Протестующие в Кишиневе запустили шары с изображением премьера Молдавии

Один из лидеров протеста призвал главу правительства уйти в отставку.

Протестующие в Кишиневе запустили шары с изображением премьер-министра Молдавии Натальи Гаврилицы. Об этом сообщает "РИА Новости".

Организатором митинга выступила оппозиционная партия "Шор". Ее участники запустили в небо картонное изображение молдавского премьера, которая держит в руках пиццу. К фигуре прикрепили гелиевые желтые шары. Один из лидеров протеста призвал Гаврилицу уйти в отставку.

Отметим, что в столице Молдавии проходят митинги из-за увеличения цен на газ и продукты питания, а также в связи с повышением инфляции и падением уровня жизни в стране.

Ранее экс-президент Молдавии назвал "Газпром" надежным партнером.

Видео: Telegram / Sputnik Молдова