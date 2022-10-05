Экс-президент Молдавии назвал "Газпром" надежным партнером

Игорь Додон считает, что именно Кишинев не выполняет свои обязательства перед поставщиком.

Экс-президент Молдавии назвал российскую компанию "Газпром" надежным партнером. Об этом бывший глава государства рассказал в ходе интервью для местного телеканала "Первый в Молдове". Чиновник напомнил о том, что оператор согласился снизить стоимость поставок на территорию республики по договорным обязательствам (до 1000 долларов).

Правительство взяло обязательство перед "Газпромом" провести аудит долгов до весны, но ничего не было сделано…Сегодня уже 4 октября. "Газпром" сдержал своё слово. Молдавия сдержала свои контрактные обязательства? Нет. Игорь Додон, экс-президент Молдавии

Власти Молдавии в октябре 2021 года договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику. При этом Кишинев взял на себя обязательство о проведении аудита имеющейся энергетической задолженности в 2022 году. При этом Россия подписала контракт, согласившись практически со всеми условиями Молдавии. Однако при этом предприятие запросило своевременную и 100% оплату поставок. Недавно вице-премьер республики Андрей Спыну сообщил "Газпрому" о том, что правительство не успеет завершить до 1 октября аудит долга. В очередной раз Молдавия запросило отсрочку.

Бывший президент Молдавии подозревает президента Санду в предательстве.

Фото и видео: YouTube / Primul în Moldova Translations