Игорь Додон прокомментировал слова главы республики при общении с пранкерами Вованом и Лексусом.

Бывший президент Молдавии подозревает президента Санду в предательстве. Об этом экс-глава государства рассказал в интервью местным журналистам в эфире телеканала "Первый в Молдове". Политик выступил с обращением к коллегам из оппозиционных движений, чтобы те направили запрос в Генеральную прокуратуру республики. Он требует проверить слова главы страны о готовности передать Киеву порт, размещенный на юге республики. По словам спикера, передача стратегически важных земель является предательством Родины.

Если не могут, обратимся мы. Если украинская делегация там была и осматривала порт, то это не просто разговоры… Мне вчера сообщили, что некоторые министерства срочно уничтожали документы. Игорь Додон, экс-президент Молдавии

Администрация Майи Санду заявила, что отрицает подлинность заявлений, приписываемых ей в разговоре с российскими пранкерами. По сведениям от чиновников, видеоролики являются "дипфейком". Ранее в Telegram-каналах была размещена видеозапись, на которой запечатлено, как Майя Санду рассказала российским пранкерам Вовану и Лексусу о готовности передать украинским властям в собственное пользование часть территорий республики на несколько лет. В список попал в том числе речной порт Джурджулешты.

Фото и видео: YouTube / Primul în Moldova Translations

