Видео: на глубине 450 метров стая маленьких акул съела рыбу-меч

Судя по тексту-описанию, ученые были одновременно в шоке и в восторге от увиденного. Как отметили специалисты, увидеть такое можно очень редко.

Организация, которая занимается исследованием океана от Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA) опубликовала на YouTube видео, снятое специальным аппаратом на глубине 450 метров в Атлантическом океане. На кадрах видно, как стая маленьких акул поедает рыбу-меч.

Судя по тексту-описанию, ученые были одновременно в шоке и в восторге от увиденного. Как отметили специалисты, увидеть такое можно очень редко.

Примерно 11 особей жадно набрасывались на мертвую рыбу-меч в 2,5 метра длиной. NOAA

Рыба-меч, по подсчетам ученых, умерла несколько часов назад, но не понятно, от чего. Также в камеру попал глубоководный групер, который заманил в свою засаду жертву. На кадрах видно, как он выплывает с колючей акулой (или морской собакой) в пасти.

Ранее в Сети опубликовали видео смертельной битвы двух огромных акул-людоедов.

Фото и видео: YouTube/ ScienceAlertVideos