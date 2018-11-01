Видео с ходящей девочкой без головы собрало миллионы просмотров

Его посмотрели почти 18 миллионов раз.

Костюм маленькой безголовой девочки в Филиппинах порадовал многих в социальных сетях. Его посмотрели уже почти 18 миллионов раз.

На кадрах видно, как маленькая девочка, идет неуверенно по дороже, а в руках несет ничто иное, как свою голову. Девочки ходят по домам и собирают у них сладости. Вкусности малышка носит не в руках, а в том проеме, где по идее должна быть голова.

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Фото и видео: Krystel Hwang/ Facebook