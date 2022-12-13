Видео с Байденом довело журналистку Sky News Australia до слез

В эфире канал показали подборку самых забавных оговорок президента США.

Видео с подборкой оговорок президента США Джо Байдена довело журналистку канала Sky News Australia Риту Панахи до слез.

Во время эфира на канале обсудались результаты медицинского обследования американского лидера. Согласно результатам стало известно, что Байден способен эффективно выполнять функции президента страны. Панахи отметила, что обследование не выявило у него никаких признаков снижения когнитивных способностей.

Далее в эфире показали подборку самых забавных оговорок Байдена во время его выступлений. Журналистка не смогла сдержать слезы от смеха. По ее словам, "ни один человек не был лучше подготовлен для руководства США, чем нынешний президент".

Ранее Трамп заявил, что при его администрации Россия не начала бы СВО на Украине.

Видео: YouTube / Sky News Australia