Фото: редкое явление "солнечный блик" превратило Средиземное море в зеркало

Неизвестный астронавт с борта МКС сделал необычный кадр.

На фотографии, сделанной астронавтом в 2022 году, можно увидеть множество скрытых океанографических особенностей, окружающих пару греческих островов, в том числе гигантские круговые течения и редко встречающиеся "внутренние волны". В кадре редкий "солнечный блик" превращает поверхность Средиземного моря в кружащееся серебристое зеркало, окружающее пару греческих островов — Милос (в центре) и Антимилос (слева). На снимке изображено Солнце, отражающееся от поверхности Средиземного моря. Автором фотографии стал безымянный астронавт, находившийся на борту Международной космической станции (МКС). Известно, что изображение сделано 25 июня 2022 года.

Солнечный блик возникает в тот момент, когда солнечный свет отражается от плоского водного объекта и попадает в поле зрения наблюдателя, находящегося на орбите Земли, например, спутника или астронавта. Это похоже на то, как свет отражается от моря во время восхода или заката. Но вместо ярко-оранжевой полосы, отражающейся от волн, это выглядит как массивное серебристое пятно, которое может занимать несколько сотен квадратных километров. Из космоса кажется, что солнечные блики перемещаются по океану по мере вращения Земли.

Согласно данным от Обсерватории Земли NASA, волнистые линии и завихрения, пересекающие серебристую поверхность моря на снимке, вызваны поверхностными течениями, вызванными ветром, глубинными океаническими течениями, вращающимися круговоротами и другими океанографическими явлениями. Большинство этих объектов обычно не видны из космоса. Но поскольку они рассеивают часть солнечного света, они становятся видимыми во время солнечного затмения.

Модуль Blue Ghost показал редкие кадры Земли, затмевающей Луну.

Фото: программа NASA/ISS, Обсерватория Земли НАСА