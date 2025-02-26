Модуль Blue Ghost показал редкие кадры Земли, затмевающей Луну

Компания Firefly Aerospace опубликовала видеоролик и кадры, снятые на орбите нашей планеты.

Космический аппарат Firefly Aerospace Blue Ghost сделал несколько уникальных фотографий нашей родной планеты во время полета Mission 1 к Луне в конце января-начале февраля. Космический корабль сейчас находится на орбите вокруг Луны, запланированная дата посадки - 2 марта. "Призрачный" космический корабль поделился сокровищницей отпускных фотографий из своего недавнего полета на орбиту, включая потрясающее селфи с Землей, затмевающей Луну на заднем плане. Этот "призрак" — не фантом, блуждающий в космосе; это лунный посадочный модуль "Голубой призрак", блестящий новый космический аппарат, направляющийся к Луне, плотно набитый научными приборами и готовый изучать нашего небесного соседа.

Миссия Blue Ghost Mission 1, также известная как "Призрачные всадники в небе", осуществляется частной компанией Firefly Aerospace в рамках программы НАСА "Коммерческие лунные грузовые перевозки". Посадочный модуль Blue Ghost содержит 10 научных приборов, предназначенных для сбора лунных образцов, помощи будущим космическим аппаратам в определении местоположения, измерения электрических и магнитных полей и многого другого. Цель миссии — расширить наши знания о Луне и продемонстрировать новые технологии.

"Голубой призрак" стартовал из Космического центра Кеннеди НАСА 15 января. В течение следующих нескольких недель лунный посадочный модуль несколько раз облетел Землю, а затем включил двигатели, чтобы отправиться в четырёхдневное путешествие к Луне. По пути "Голубой призрак" сделал несколько фотографий для проверки своих камер, в том числе пару "селфи" с нашей родной планетой. Луна тоже попала на пару снимков, выглядя как маленькая белая точка, парящая над клубящимися облаками и тёмно-синими океанами, которые делают Землю таким особенным местом во Вселенной.

Посадочному модулю даже удалось заснять Землю и Луну, которые, как обычно, кружатся в космическом танце, но с точки зрения, которую мы редко видим. С точки зрения космического аппарата Земля прошла перед Луной, полностью затмив её. Когда "Голубой призрак" развернулся к ночной стороне нашей планеты, Земля превратилась из яркого шара в тонкий полумесяц, следуя за Луной в тень.

Напомним, что 13 февраля Blue Ghost достиг лунной орбиты, где он будет оставаться до запланированной попытки посадки на Луну 2 марта — потенциально став лишь вторым частным лунным спускаемым аппаратом, когда-либо коснувшимся поверхности Луны. (Первым это сделал посадочный модуль "Одиссей" компании Intuitive Machines из Хьюстона, который достиг Луны в феврале 2024 года.)

Место посадки "Синего призрака", Море Кризисов, представляет собой гигантский ударный кратер, который был частично заполнен потоком базальтовой лавы примерно 3 миллиарда лет назад. Кратер виден с Земли как тёмный круг в северо-восточной части Луны, если смотреть из Северного полушария. (Из Южного полушария Земли он виден в юго-западной части.) Тёмное пятно можно увидеть невооружённым глазом, но ещё лучше оно смотрится в звёздный бинокль или хороший телескоп для наблюдения за звёздами.

Стоит уточнить, что на видео, снятом Blue Ghost, показывается, как Земля затмевает Луну, когда космический корабль движется вглубь космоса. (Изображение предоставлено Firefly Aerospace)

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Фото и видео: Firefly Aerospace Blue Ghost