Видео: пресс-секретарь выборгского МВД прокомментровала выходки вандалов

Выборгская полиция в лице инспектора по связям со СМИ, Любови Алавиной рассказала о том, что ожидает городских вандалов и предостерегла горожан и гостей города от подобной разрушительной деятельности.

Выборгская полиция вышла на тропу войны с вандализмом. Учитывая то, как много прецедентов с порчей городского имущества случилось только за последние три месяца, полицейские Выборга решили обратить особое внимание на безответственных граждан, которые уничтожают только созданное качественное городское благоустройство.

По словам инспектора по связям со СМИ, вандализм предусматривает уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством.

По части 1 наказание в виде штрафа в размере до 40 тысяч рублей или в размере заработной платыили иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо обязательными работами на срок до 360 часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо арестом на срок до трех месяцев. - инспектор по связям с СМИ Выборгского МВД, Любовь Алавина

Уже сегодня в разработке находятся 4 уголовных дела связанных с вандализмом, 3 из которых были переданы в суд. Пресс-секретарь выборгского МВД предупреждает горожан и гостей города воздержаться от подобных антисоциальных практик.

Дополнить комментарий полицейских можно информацией полученной от МУП "Комбинат благоустройства". По словам специалистов, занимающихся обустройством общественных пространств города, вандалами часто являются не дети и подростки, как это принято предполагать, но вполне взрослые и состоявшиеся люди. Так на кадрах с камеры видеонаблюдения, опубликованных нами вчера и вызвавших большой резонанс в медиа, видно, что разрушительные действия по отношению к городским скульптурам производят взрослые мужчины, очевидно, в возрасте не младше 30 лет. Также вандалами, по заверениям специалистов МУП "Комбинат благоустройства" являются и пожилые люди, забирающие из общественных клумб цветы на свои дачи, а иногда ворующие сразу целые вазоны. Такие действия можно также расценивать как вандализм.

Видео: Piter.TV